蘋果新推出iPhone 15系列日前開賣，同時舊機款也降價，正是換機好時機，一名網友iPhone 7已經用7年想換，問iPhone 11到15換哪一代CP值最高？對此，最多人推薦換iPhone13或15，認為iPhone 13最穩定又便宜，iPhone 15則有Type-C接口。

原PO昨天（24日）在PTT發問，「iPhone 11～15哪一代CP值最高？」表示想換掉用了7年的iPhone 7，目前鎖定iPhone 11～14，暫時不考慮大螢幕的Max或Plus。貼文PO出引發討論，網友紛紛分析，「11、12請都別考慮，11當時還不錯但太舊了，12不應該買」、「不在意TYPE-C就13或14，這2台看自己在不在意4800萬畫素跟動態島」。

其中最多人推的有兩支，首先是iPhone 13，「至少13Pro，記憶體6G差不少，也能用比較久」、「手機不會突然死亡的話，13 Pro是便宜實惠的選擇，但這代螢幕有問題，掛不掛全看你人品」、「近年就13最穩吧，之後就一代比一代愛發熱」、「13吧，價格便宜就贏很多」、「13真的超讚」。

還有網友認為最新iPhone 15的CP值最高，「3c買新不買舊，不能接受15建議再捏一年」、「看起來你是買新機就會用很久的人，那就直上15」、「都換Type-C接口了當然iPhone 15，要用久lightning的線一定會越來越少」、「15或15 plus，記憶體升級有成為釘子機（指用戶不肯換手機）的潛力。」