北韓領導人金正恩訪問俄羅斯後，南韓總統尹錫悅批評北韓與莫斯科合作，北韓今天砲轟南韓說，鄰國間關係密切，「天經地義」。

尹錫悅上週在聯合國大會發言時表示，如果俄羅斯藉著協助北韓增強武器計畫，來換取北韓對其烏克蘭戰爭的援助，那將是「直接挑釁」。

北韓今天在官媒「中央通信社」（KCNA）報導中，譴責尹錫悅「惡意」誹謗北韓與俄羅斯的友好合作，還說尹錫悅是在當美國的「傳聲筒」。

「鄰國間保持密切關係天經地義，沒理由追究這種作法。」

金正恩上週結束為期一週的俄羅斯之行，訪俄期間，他與俄國總統蒲亭同意加強軍事和經濟合作。

美國和南韓官員擔心俄羅斯可能試圖從北韓取得彈藥，以補充其在烏克蘭戰爭中不斷減少的庫存，平壤則為了核計畫和飛彈計畫尋求技術協助。

聯合國安全理事會決議禁止任何協助北韓武器計畫的活動。

中央通信社的報導指出：「朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的外交政策…不會受到任何事物的束縛，也會與近鄰繼續加強友好合作關係」。