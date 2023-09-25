南投縣一名吳姓男子去年（2022年）到陳姓前女友租屋處時，卻發現王男躺在床上睡覺，一時醋勁大發，雙方爆發肢體衝突，吳男重擊對方頭部，之後要求陳女打電話叫救護車，並把王移至租屋處騎樓，一直等待救護車到場，王送醫後傷重死亡，吳男辯稱當時喝得太醉失去理智打人，一審判12年8月，二審改判9年6月，最高法院今天（25日）駁回上訴，全案定讞。

一審判決書指出，去年春節前某天清晨，吳男到陳姓前女友租屋處，遇見正在追求陳女的王男正睡在床上，吳男暴怒將王男叫起床，雙方一言不合開打，吳男施以拳腳又疑似持鈍器攻擊，導致王男頭部右側前額受創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等傷勢。

王男傷勢嚴重因而不支倒地，吳男見狀趕緊要陳女打電話叫救護車，隨後把王男移至租屋處騎樓下，王男送醫後緊急開顱手術將血塊移除，仍因為中樞神經衰竭，最後因創傷性硬膜下腔出血併腦偏移而中樞神經衰竭宣告不治。

一審判決指出，王男解剖相驗右側前額型態性（圓形）挫擦傷，直徑3公分，以及鑑定證人鄭姓法醫作證，並比對相驗照片，王男頭部右側前額確有一個近乎圓形之傷勢。

吳男坦承有傷害致死的犯行，但否認有有拿直徑約3公分的圓形堅硬鈍器擊打王男頭部。吳男辯稱，當天因為喝醉了，不知為何就很氣才會一直打，但只用徒手攻擊。

二審判決則指出，吳男有將王男移至騎樓，並在現場等待救護車到達，足見吳應無意要置王男於死，難認吳男有殺害之間接故意，應撤銷一審原判予以改判。

二審法官認為，吳男與王姓死者原本互不相識，吳因撞見王躺在前女友房間床上，一時氣憤殺人，吳姓男子犯後坦承傷害致死犯行，且已與王姓死者的父、母調解並給付賠償金完畢，改判吳有期徒刑9年6月；吳男不服提起上訴。

最高法院法官今天駁回，維持二審原判，吳男依傷害致人於死罪判刑9年6月定讞。