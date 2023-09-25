苗栗縣政府25日在竹南鎮新南國小舉行「苗栗縣交通安全月宣導」活動，約有350位中高年級小朋友參加，反響熱烈。副縣長鄧桂菊希望藉由教育扎根，讓苗栗孩子們都能建立正確的交通觀念，從小做起，讓苗栗的交通環境更加安全。

為強化國人道路交通安全觀念，交通部2020年起辦理全國的交通安全運動，訂定9月為交通安全月，縣府今年配合行政院行人優先道路交通安全行動綱領，主題訂為「人本交通－停讓文化」，口號「車輛慢看停、行人安全行」，希望藉由一整個月全國性強力宣導「停讓文化」，讓停讓行人成為每個人的習慣動作，洗刷「行人地獄」惡名。

鄧桂菊指出，為響應交通部政策，並加強學童對交通安全的認知，特別在竹南鎮新南國小舉辦交通安全宣導活動，透過情境劇與現場問答的互動，模擬出現實生活可能發生車禍事因，讓孩童了解事故原因以及造成的傷害嚴重性，並讓小朋友們從中學習到建立以人為本交通環境的重要性，並將交通安全心法「友善」與「禮讓」觀念帶回家，進而影響父母、家人的用路習慣。

苗栗縣政府行政處長許淑娥表示，為加強宣導孩童如何安全過馬路，以及應注意相關交通安全守則，除了透過苗栗縣政府臉書加強網路宣導之外，活動現場也準備交通安全宣導塗鴉畫紙，透過塗色過程中提醒小朋友過馬路時應專心，切勿嬉鬧奔跑、分心滑手機，將「車輛慢看停，行人安全行」觀念從小扎根。