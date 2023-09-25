台北市衛生局要求中央畜產會提交全部國家進口蛋流向資料，未料22日收到的內容都是已公開資訊，經約談畜產會後，決定將依違反《食安法》開罰，最高可處300萬元罰鍰。北市衛生局今表示，開罰3萬元，並要求畜產會在收文4日內提供完整進口蛋品資訊。

衛生局表示，18日到畜產會查核，要求提供今年3月起專案進口雞蛋業者名稱、上下游及加工品項、進銷存資料、輸入許可通知書、進口報單、各倉儲地點及數量、委託代工業者名稱及聯絡資訊、產品出貨品項、產品出貨情況、各倉儲地點及數量、委託代工產品標示樣態等資訊。

衛生局指出，畜產會19及22日函文僅提供巴西蛋品流向及其他國別專案進口雞蛋進口貿易商、進口數量、進口國別及各倉儲地點及數量，其餘資料拒不提供，已依違反《食品安全衛生管理法》第47條第1項第12款規定，處新台幣3萬元，並請畜產會於收文4日內提供完整進口蛋品資訊。