大陸外交部25日記者會上，被提問到大陸國家安全部20日發佈《起底美國情報機關網攻竊密的主要卑劣手段》，指控美國對大陸進行網路竊密的情況，更並指出美國政府從2009年起便開始入侵華為總部伺服器且持續開展監控。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，譴責美國政府不負責任的行為，並再次表明美國政府一方面對進行無孔不入的網路竊密，給大陸網路安全帶來巨大風險，另一方面不斷製造和散步「中國駭客攻擊論」的虛假資訊，是典型、虛偽的政治操弄。

汪文斌指出，更值得關注的是，有關報告揭露了美國政府自2009年起便開始對華為進行網路竊密。長期以來，美國口口聲聲以國家安全為由，打壓包括華為在內的中國高科技企業，但相關報告表明，即使以偷竊的方式，美國政府依然沒有找到所謂的「證據」，充分暴了美國政府打壓大陸企業不是因為國安，而是在正常競爭當中無法領先的時候，就用非法和不公平手段企圖阻撓陸企的發展。

根據澎湃新聞引述汪文斌表示，希望有關國家不要參與美國對大陸企業的政治脅迫，堅持戰略自主，以客觀公正的態度維護公平、開放、包容和非歧視的營商環境。