累計中租-KY前8月自結合併營收642.83億元，年增達14.71％、續創同期新高。歸屬母公司稅後淨利173.84億元、年減8.35％，每股盈餘10.41元，仍創同期次高、賺逾1股本。其中，台灣、中國大陸、東協地區獲利分別年減7％、1％及9％。

中租-KY表示，今年獲利表現下滑，主要受持續升息影響台灣及東協利差、以及中國大陸經濟趨緩影響。不過，前8月合併營收仍成長近15％，且已賺逾1股本，顯示業務動能及獲利能力維持穩健。

中租-KY先前法說時說明，由於去年升息速度較快，利息費用成長速度大於利息收入，影響公司整體利差。不過，隨著升息已近尾聲，且目前新合約均已反映資金成本增加，預期利差會逐漸恢復先前水準。

中租-KY董事長陳鳳龍指出，由於中國大陸整體經濟回升速度遠低於市場預期，故將中國大陸今年應收款成長目標自10～15％降至5％、續朝達近10％目標努力，台灣及東協應收款成長目標則維持10～15％、15～20％不變。