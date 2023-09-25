針對中日韓三方本周在首爾舉行外交部工作層級會談，是為年底三國首腦會談鋪路，大陸外交部發言人汪文斌指出，中方重視中日韓合作，據我了解，三方正就舉行三國合作系列的高級別會議保持接觸。

汪文斌25日在記者會上表示，中日韓是近鄰，也是重要的合作夥伴，加強三國合作符合三方的共同利益。中方重視中日韓合作，積極支持韓國擔任三國合作的主席國。據我了解，三方正就舉行三國合作系列的高級別會議保持接觸。

此外，據韓聯社報導，韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元、中國外交部部長助理農融和日本外務省外務審議官船越健裕將作為三國代表，出席26日的三國高官會議（SOM）。在此之前，日韓和中韓代表將於當天下午舉行雙邊磋商。而具有事先工作協商性質的三國副局長級會議也將在當天舉行。

報導表示，中日韓將透過此次協商，正式討論最快在年內重啟停擺近4年的三國首腦會談。上一次三國峰會於2019年在中國大陸成都舉行。