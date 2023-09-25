高虹安擔任立委時期的行政主任黃惠玟，出庭應訊時坦承犯行，但說都是高虹安決定的。（林偉信攝）

高虹安擔任立委時期的行政主任黃惠玟，出庭應訊時坦承犯行，但說都是高虹安決定的。（林偉信攝）

檢方起訴新竹市長高虹安擔任立委期間，涉嫌浮報助理加班費46萬30元後挪為私用，買雙眼皮貼、衛生棉等日用品，台北地方法院今（25）日首次開庭，同案遭起訴的被告，高的國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷出庭應訊都認罪，黃向法官說，她只是一個員工，浮報加班費「都是高虹安決定的」，庭末，法官諭知候核辦。

陳奐宇向法官表示，自己任職高虹安國會辦公室主任時月領7萬多元，他對於檢察官起訴事實坦承犯罪，他的律師說，陳都是被動配合黃惠玟的要求申報，他自己沒有主動向立院申報加班費，且在偵查中自白犯罪，請求法官減刑後給予緩刑宣告。

被稱為「兔姐」的黃惠玟說，她只是一個員工，浮報助理加班費都是由高虹安決定，她沒有共同決定，她的律師說，黃只是勞工，並沒有決定權，況且雇主是有頭有臉的立委，黃首次接受檢方偵查時就認罪，也協助檢方偵查，更沒有不法所得，請求法官減刑並給予緩刑；陳昱凱同樣認罪，請求法官給予減刑及緩刑。

同案另一被告、高虹安擔任立委期間的助理「公衛文」王郁文，在檢方偵查中未認罪，法官將在10月2日傳訊，而高涉貪部分，北院會於10月11日單獨傳訊她，

台北地檢署起訴黃惠玟等3人，但檢察官認為3人偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，請法官依《貪污治罪條例》但書規定減輕其刑，且黃是依照高虹安指示做事，供出一切犯罪情況並提供事證，陳奐宇、 陳昱愷身為勞工，配合雇主之行為及決定，請再依刑法第59條酌減其刑，並請宣告1年以下有期徒刑並給予緩刑宣告，以勵自新。