中秋節應景食物月餅熱量高，營養師祭出5招能兼顧健康的享用方式，分別為「選全穀」、「配高纖」、「減飯量」、「要分享」、「勤運動」。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋節家家戶戶都會享用高熱量的應景食物「月餅」，但過量食用恐導致胃脹、消化不良，甚至影響腸胃功能，壞了與家人團圓慶佳節的興致，且節慶後更要面對體重上升的現實壓力，因此，營養師祭出5招兼顧健康的享用方式，分別為「選全穀」、「配高纖」、「減飯量」、「要分享」、「勤運動」。

花蓮縣社區營養推廣中心說明健康選購月餅的5種方式，優先選擇成分含全穀及未精製雜糧，如糙米粉、雜糧麵粉、南瓜、地瓜、紫米或樹豆等製作的月餅，自行製作則能將雜糧粉替代部分麵粉，並以南瓜、地瓜等食材製作餡料，因這些食材富含維生素B群、維生素E、膳食纖維及礦物質，可保護心血管、維持腸道健康。

由於一顆月餅熱量至少200大卡，蛋黃酥平均也有230至280大卡，相當於一碗飯的熱量，且其餅皮、餡料多由澱粉組成，民眾若食用後，下一餐的主食類食物如飯、麵等，應減少一半，並搭配低油烹調的蔬菜或當季水果，除幫助代謝及腸道蠕動，並避免一天攝取過多熱量及油脂。

社區營養推廣中心建議，蛋黃酥每天最多吃1顆，而廣式月餅熱量高達800大卡，每天最多吃1／4個，或將月餅切小塊，與親朋好友分享，減少熱量攝取外，還能享用到不同口味的月餅，且食用完後，不妨與親友到附近的公園散步賞月或相約爬山、騎腳踏車、游泳等運動，消耗熱量外，還能增加感情。

社區營養推廣中心提醒慢性病患者，食用月餅時，應掌握「低糖、低鹽、低油、高纖」的飲食概念，並以「淺嚐」為原則，建議挑選低反式脂肪、低膽固醇、低鈉的種類，減少選擇內餡有鹹蛋黃、滷肉等款式。

花蓮縣衛生局長朱家祥也提到，月餅熱量高，民眾享用前，內心多少擔心體重上升，因此品嚐前可先翻看包裝背面的「營養標示」，了解熱量、脂肪及糖量，避免節慶後體重也跟著上升。

另外，當季水果柚子與某些藥物併用，恐增加藥物不良反應發生機率，如某些降血壓藥、statin類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑等，建議正在服藥的鄉親，可應景淺嚐幾瓣柚子，勿大量食用。