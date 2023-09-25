雖帶著成都世大運太極劍、太極拳包辦1金1銀成績來到杭州亞運，孫家閎25日在太極拳項目卻出現連他自己也不相信的失誤，造成最後無緣摘牌結局，賽後當他走到看板後面不禁痛哭落淚，「這是我最後的國際賽，等我回台參加全運會，就是我的退役賽了。」

「或許一般人很難體會我過去5年來的感受，當下很感概，但我真心感謝我的家人，很少會有家人這麼投入且支持，現在我最擔心的，就是怕兒子不認得我，」擁有十幾名家人坐在杭州蕭山瓜瀝文化體育中心觀眾席上幫他加油助陣的孫家閎表示。

原本孫家閎這次也具亞運奪牌希望，沒想到上午的太極拳項目的質量分被扣掉0.1分，害他頓時掉出競爭獎牌行列，就算下午太極劍項目交出9.750分的高分，也都挽回不了，「上午就是一個最後發勁的弓步動作沒有拿捏好，結果就被扣分，當時感覺就像中邪，或是被槍打到一樣。」

「我絕對不會怪任何外界因素，我在上午的表現確實沒有比下午好，可惜太極劍項目我拿到排第2名的分數，代表確實我下午調回來了，也比較沒有留下遺憾，」孫家閎說，「我會哭出來的原因，還是因為自己沒有拿牌，這是讓我比較遺憾的點。」

為何這麼堅持才27歲就喊退休？孫家閎強調，「我當然是歷經諸多考量，家人只是其中一個因素。」