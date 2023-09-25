陳謙文、林昀希在《天道》配對。（三立提供）

三立8點台劇《天道》劇中高中生5年後長成大人，但每個人的個性都丕變，其中陳謙文飾演的暖男汪一霖出獄，燃起復仇心，林昀希飾演的晴天則被羅安潔靈魂附體，不再膽小自卑，對於角色的轉變，林昀希表示，最大的落差就是等於一次演出兩個角色，晴天本人和羅安潔，要呈現出兩種個性，她在飾演兩個角色時走路時的方式也不一樣。陳謙文也說現階段性格大變後是滿爽的一件事，不需要再演被欺負的狀況。

陳謙文笑說其實演台八演到比較壞一點或是有個性的角色爽度會比較高，他說自己的個性比較不像一霖那樣記仇，很多事過去就算了，但之前演過大反派瑞坤或是現在的一霖，他覺得隨著角色發展也會影響到私下的自己，「都會讓我對事情的看法不太一樣，我也變得比較果斷，有個性，想做甚麼就不會考慮太多就去做。」像最近他有時間就做音樂，而且做得滿徹底，就算有人冷言冷語都會繼續做，就是所謂角色改變自己。

這次林昀希和陳謙文為了飾演好角色，還特別去上九型人格學課，因為是戲劇要先了解自己然後才能塑造角色，結果林昀希是屬於第六型，陳謙文是屬於第九型，私底下都屬於比較peace的類型，而這次兩人首次合作，他們發現其實兩人性格其實蠻相近的，偏向安逸不會太多反抗。

林昀希表示之前一開始拍戲的時候兩人其實會有距離感，但現在私下會開玩笑，連陳謙文都笑說：「其實她很放。」林昀希也說陳謙文讓她很有安全感，因為在一般人面前她可能會「ㄍㄧㄥ」。

最近劇中陳謙文發現女友不一樣了，甚至懷疑她是雙重人格，所以林昀希在拍攝時就要不停轉換演出方式，很多細節都要仔細注意，特別是說話的聲音有設定，「安潔附體時說話的聲音比較像自己，晴天還是弱一點，有一點娃娃音Key比較高一點點」。林昀希也表示：「我真的受夠晴天的個性，溫溫吞吞，好煩喔，根本是聖母。」她演柔弱戲時心裡面有小劇場，充滿很負面的能量，她認為每個人的面向都有很多，只是不會展現出來要傷害別人。

而林昀希看陳謙文也覺得他很Man，因為在獄中成長，要保護自己，出獄後也要為自己的家人出一口氣，隨時都有「你等著瞧你會有報應」的眼神，甚至還形容他「像獅子一樣強大」。

陳謙文還為戲完成一首歌，他說是為劇中女友晴天寫的，《情歌若響》將在9月28號各大數位平台會上架，會成為「霖天CP」的主題曲，這首歌陳謙文負統籌整個音樂製作，邀來金曲獎最佳演唱錄音專輯獎得主鄧緯聖擔任單曲製作人，量身製作與創作，並與金馬獎最佳原創電影歌曲作詞人吳易緯聯手，將心裡想說的話都寫進了歌曲裡，陳謙文將真摯的情感化為最深情的演唱。