插國旗活動每年插上的國旗數都呼應當年年份，因此今年要插上112面國旗。現場聚集一百餘位參與的民眾，人人扛著國旗，每隔數公尺插一面，重現旗海飄揚景象，復刻舊時國慶熱鬧氛圍。
趙怡理事長在活動致詞時表示：「我們協會主要的任務，就是在各地眷村改建拆除之後，繼續傳承和發揚早期國軍眷村的文化，包含眷村人的精神、立場和生活方式的原貌。尤其希望我們的父兄為捍衛台灣安全所做的犧牲，及我們的家人在那段烽火歲月中所遭受的艱難困苦和委屈，不會被遺忘。」
他強調，眷村的第二、第三代或許對台灣的未來有不同的想法，但是共同的理念就是都愛中華、愛台灣、愛國旗、愛和平。我們都在台灣出生和成長，鍾愛這片土地，台灣的安定與繁榮來之不易，希望大家一起來維護台灣的和平，防止戰爭的發生。協會對於任何認同理念、及對眷村文化的發展和延續大力支持的政界朋友，都熱烈歡迎和感謝，盼與大家攜手合作，共同努力。
在場的還有陳鎮湘將軍，他致詞時表示，自己從小在左營長大，對這裡的情感特別深厚，唯有每個人團結一致，才能和平。侯友宜的二哥侯明鋒也指出，左營的眷村文化一定要好好地保留，國旗代表著國家，希望明年有更多人參與插國旗的活動。而身為台灣外科學院理事長，今年在高醫舉辦的國際外科醫學會，來自烏克蘭的戰地醫師呈現的戰爭畫面，不是一般人能想像。人民的安居樂業才是最重要的，我們不需要戰爭、不需要那些血腥，一定要和平。
中華民國退警總會總會長耿繼文則說，國旗對我們意義重大，趙理事長和孫董事長還特地從台北來參加活動，這樣的熱血非常了不起。現場參與的朋友們也都能以國家為重，深感佩服，我們一定要團結一心，中華民國才有生存發展的機會。
高雄市國軍眷村文化發展協會今年募集了近600面國旗，送了100面給全國眷村聯盟發送給各縣市眷村或社區懸掛。協會認為，在現今擾攘的社會氛圍中，更應讓人感受到國家認同的重要。同時，國旗是眷村精神的象徵，希望能藉由這項活動，以綿延不斷的旗海，喚醒全民國家民族意識與自由平等博愛精神，協會也會將插國旗活動繼續傳承下去。
高雄市國軍眷村文化發展協會亦將於10月13日、14日舉辦「眷村嘉年華活動」，凝聚眷村人情感，並將眷村文化的特質保存下來，將眷村精神發揚光大。兩天一夜的活動除了走訪高雄八六海戰紀念碑、海軍官校、西門砲台等地，還有兩場名家論壇與講座，包括葛光越將軍、楊儒賓教授從國防和文化角度講述來台外省人士的奉獻，還有蘇起博士專題演講「當前美中台關係與兩岸未來」，這是當下舉世關注的重大議題，精彩可期。
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