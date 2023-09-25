插國旗活動每年插上的國旗數都呼應當年年份，因此今年要插上112面國旗。現場聚集一百餘位參與的民眾，人人扛著國旗，每隔數公尺插一面，重現旗海飄揚景象，復刻舊時國慶熱鬧氛圍。

趙怡理事長在活動致詞時表示：「我們協會主要的任務，就是在各地眷村改建拆除之後，繼續傳承和發揚早期國軍眷村的文化，包含眷村人的精神、立場和生活方式的原貌。尤其希望我們的父兄為捍衛台灣安全所做的犧牲，及我們的家人在那段烽火歲月中所遭受的艱難困苦和委屈，不會被遺忘。」

他強調，眷村的第二、第三代或許對台灣的未來有不同的想法，但是共同的理念就是都愛中華、愛台灣、愛國旗、愛和平。我們都在台灣出生和成長，鍾愛這片土地，台灣的安定與繁榮來之不易，希望大家一起來維護台灣的和平，防止戰爭的發生。協會對於任何認同理念、及對眷村文化的發展和延續大力支持的政界朋友，都熱烈歡迎和感謝，盼與大家攜手合作，共同努力。

在場的還有陳鎮湘將軍，他致詞時表示，自己從小在左營長大，對這裡的情感特別深厚，唯有每個人團結一致，才能和平。侯友宜的二哥侯明鋒也指出，左營的眷村文化一定要好好地保留，國旗代表著國家，希望明年有更多人參與插國旗的活動。而身為台灣外科學院理事長，今年在高醫舉辦的國際外科醫學會，來自烏克蘭的戰地醫師呈現的戰爭畫面，不是一般人能想像。人民的安居樂業才是最重要的，我們不需要戰爭、不需要那些血腥，一定要和平。

中華民國退警總會總會長耿繼文則說，國旗對我們意義重大，趙理事長和孫董事長還特地從台北來參加活動，這樣的熱血非常了不起。現場參與的朋友們也都能以國家為重，深感佩服，我們一定要團結一心，中華民國才有生存發展的機會。

高雄市國軍眷村文化發展協會今年募集了近600面國旗，送了100面給全國眷村聯盟發送給各縣市眷村或社區懸掛。協會認為，在現今擾攘的社會氛圍中，更應讓人感受到國家認同的重要。同時，國旗是眷村精神的象徵，希望能藉由這項活動，以綿延不斷的旗海，喚醒全民國家民族意識與自由平等博愛精神，協會也會將插國旗活動繼續傳承下去。

高雄市國軍眷村文化發展協會亦將於10月13日、14日舉辦「眷村嘉年華活動」，凝聚眷村人情感，並將眷村文化的特質保存下來，將眷村精神發揚光大。兩天一夜的活動除了走訪高雄八六海戰紀念碑、海軍官校、西門砲台等地，還有兩場名家論壇與講座，包括葛光越將軍、楊儒賓教授從國防和文化角度講述來台外省人士的奉獻，還有蘇起博士專題演講「當前美中台關係與兩岸未來」，這是當下舉世關注的重大議題，精彩可期。

高雄市國軍眷村文化發展協會24日上午在在左營海軍體育場東側廣場舉辦「慶祝112年國慶插國旗活動」。圖片來源：高雄市國軍眷村文化發展協會

高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡致詞時呼籲要和平不要戰爭。圖片來源：高雄市國軍眷村文化發展協會

左營眷村插國旗活動今年已舉辦至第10年，呼應當年年份，今年共插上112面國旗。圖片來源：高雄市國軍眷村文化發展協會