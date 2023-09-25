南投縣知名風景區瑞龍瀑布上月發生旅客遭虎頭蜂群攻導致21人受傷送醫事件。南投縣消防局提供

農業部粉專以漫畫提醒民眾遭蜂螫注意事項。農業部提供

近日虎頭蜂攻擊登山客事件頻傳，玉山國家公園管理處為此特別整理出閃避力、防禦力與求生力等「5力」建議，提醒大家每年7~11月是虎頭蜂繁殖季節，也是最凶猛季節，提醒大家自我防禦，與大自然平安和平共存。

繼南投縣知名風景區竹山瑞龍瀑布上月發生21名旅客遭虎頭蜂攻擊受傷、2名水里鄉公所員工除草誤觸低位蜂窩遭蜂攻擊受傷後，新北市甚至發生2登山客遭虎頭蜂攻擊死亡，戶頭蜂螫人事件頻傳也讓大家聞蜂色變。對此玉山國家公園林管處特別整理面對虎頭蜂提高防禦力與閃避力的要件，提醒登山前做好準備，降低遭蜂攻擊的機會。

「想要秋季上山又不想要痛痛痛痛，就必須提高防禦力跟閃避力！」玉山國家公園管理處建議，上山前應該具備「5力」，分別是「1防禦力、3閃避力與1求生力」，才能讓自己降低遭蜂群攻擊，即使遭攻擊也能將傷害降到最低。

玉管處說，防虎頭蜂攻擊首先要具備「1防禦力」，就是登山穿著盡量以淺色、布料光滑的長袖長褲、帽子為主，不要穿著過度鮮豔衣物或噴濃郁香水，避免引起蜂群注意。

其次要具備「3閃避力」，就是行前查詢近期要去的路線上是否有通報虎頭蜂出沒；另「千萬不要用手揮打或用扇子搧動驅趕」，否則虎頭蜂恐會以為你要攻擊牠而號召更多蜂群展開攻擊；萬一發現虎頭蜂數量從1隻變成2隻、3隻、4隻…愈來愈多，表示可能虎頭蜂巢就在附近，記得千萬不要再靠近，快步繞道離開並遠離，避免遭群蜂攻擊。

最後要具備「1求生力」，就是如果真的不幸被蜂群攻擊，請用衣物包住頭部，盡快遠離現場，並儘速就醫，求助醫師急救處置才能保命低。

玉管處表示，戶外環境是許多動物的家，呼籲大家愛登山也要愛大自然，只要多留意周遭環境，不去驚擾野生動物，就能跟大自然生物開開心心和平共存。