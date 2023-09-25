8歲雙胞胎姊妹過馬路 騎士閃避不及撞飛 這原因全挨罰

新北市中和區昨天（24日）下午4時許發生一起車禍，一名阿嬤當時帶著一對8歲的雙胞胎姊妹花，行經新生街一處路口時，2名孫女穿越黃網線要過馬路時，一名機車騎士閃避不及直接撞上，雙胞胎與騎士都有受剁多處擦挫傷。

據了解，當時阿嬤要帶孫女們去吃飯，雙胞胎過馬路時違規穿越黃網線，1名20歲無照的吳姓男騎士，當下一時無法閃避，直接撞上雙胞胎，3人都因而受傷倒地。

警方獲報到場，依規定繪製現場圖、製作談話紀錄、拍攝照片及製作交通卷宗，並調閱周遭監視器畫面，以利還原事發經過。

經初步調查，施男無照駕駛及行經路口未停讓行人違規，被依違反道路交通管理處罰條例第21條及第44條告發。

8歲雙胞胎姊妹過馬路，無照騎士閃避不及撞飛。（翻攝畫面）

交通分隊長鄭文傑表示，經初步了解，施男駕駛普重機車行駛新生街直行往連城路方向，行經新生街148巷時與2名穿越馬路的女童發生碰撞。

駕駛人施男無照駕駛及行經路口未停讓行人部分，依道路交通管理處罰條例第21條及第44條告發；另雙胞胎（行人）未依規定穿越道路，則依同條例第78條告發，將對他們的監護人開罰。