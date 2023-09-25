國道警在高速公路的北、中、南、東部設置了「中壢、泰安、東山、清水、蘇澳」等服務區的「機動服務站」。（圖／警方提供）

即將迎來中秋節及國慶日相繼7日的國定假期，國道公路警察局為了確保用路人在這個期間的安全，將延續今年的「機動服務站」計畫，在高速公路的北、中、南、東部設置了「中壢、泰安、東山、清水、蘇澳」等服務區的「機動服務站」。

警方表示，「機動服務站」是由員警駐守的服務台，提供多項服務，包括防竊、防詐騙宣導、受理民眾報案、協尋車輛及遺失物、提供路況訊息等等，以提高用路人的安全感和服務品質。此外，服務站內還提供國道小斑馬和國道警察臂章小圓盾，供民眾親子同樂打卡，以了解交通安全知識，並從小培養交通安全的防範意識。

考慮到連續假期期間，民眾外出旅遊的人數眾多，車流量和事故率都會較平日增加，因此國道公路警察局提出了一項線上服務站的新方式，以增加機動服務站的服務觸及率。在機動服務站和服務區內，將放置QR碼，民眾只需掃描QR碼，即可連線，由分隊幹部和承辦人等提供即時服務，以滿足民眾的需求。

除了交通安全外，金融投資詐騙問題的嚴重性，受害人數和財損不斷攀升。國道公路警察局除了維護全國用路人在高速公路上的安全外，也積極參與警政署的「全面識詐、百工百業-全民防詐」的新時代打擊詐欺策略行動，透過各機動服務站的宣導活動，提高全民的識詐、防詐、阻詐意識，共同維護社會治安。

此外，對於那些沒有固定設置服務站的服務區，員警也將以巡守合一的方式，在服務區內提供守望，以便返鄉和旅遊的民眾可以更方便地獲得幫助。期待以國道警察的優質和專業服務，陪伴民眾度過一個安心、順暢的中秋、國慶連假。如果您需要任何協助或資訊，請隨時聯絡機動服務站或使用線上服務。祝大家度過一個愉快且安全的連假！