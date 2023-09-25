高工局長趙興華表示，國道7號能解決高雄市區雍塞與安全問題，並提高高港區聯外運輸效率。（任義宇攝）

國道7號高雄路段計畫在去年9月通過環評，已在今年3月由行政院核定建設計畫，交通部高工局今天舉行記者會，宣布與法務部廉政署成立工程計畫廉政平台，高工局長趙興華表示，國道7號能解決高雄市區雍塞與安全問題，並提高高港區聯外運輸效率，而廉政平台能確保1359億龐大建設經費，在建設過程公開透明，不會產生弊端。

「國道７號高雄路段計畫」經264次環評後，於今年3月行政院核定建設計畫，國道7號北起自仁武系統交流道，行經鳥松、鳳山、大寮、小港等行政區，最後由臨海工業區東側至南星路，中途規畫包含鳥松、鳳寮、大寮、小港、大坪頂、臨海等6處交流道，能紓解國道1號高雄路段經常性雍塞、車種混流等安全問題。

趙興華表示，國道7號能服務高雄港區逐年增長的聯外交通量，避免貨車穿越市區上道國道1號，也能分攤台88快速道路交通運量，提升道路服務水準，今年10月起將啟動用地取得說明會，預計在2025下半年啟動施工發包作業，因整體建設經費高達1359億，透過廉政平台，讓建設過程公開透明沒有弊端。

法務部廉政署副署長沈鳳樑說，廉政平台是重要反貪措施，目前已有67項國家計畫加入平台，把關高達1兆4800多億經費，對國家建設有重大幫助，這次與高公局合作，整合檢查、廉政、地方政府及專家等力量，讓建設過程不管是用地取得、經費運用、工程進度等各項資訊公開透明，讓大眾更加信賴公共工程。