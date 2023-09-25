眾人合影留念。（苗栗地檢署提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗地方檢察署25日舉行「苗栗地區選舉查察分區座談會」，針對明年第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，再次研商苗栗地區查賄、反賄策略及相關作為，展現苗栗地區統合戰力以及維護乾淨選風堅定決心。

法務部政務次長陳明堂、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高等檢察署檢察長張斗輝、高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村、法務部檢察司司長郭永發、法務部調查局局長王俊力、內政部警政署刑事警察局副局長黃壬聰、法務部廉政署主任秘書孫治遠、內政部移民署中區大隊大隊長徐靜儒副等人到場參與。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙主持會議，苗栗縣警察局莊勝雄局長、法務部調查局苗栗縣調查站李春芳主任、苗栗縣政府政風處李炳輝處長、內政部移民署中區事務大隊苗栗專勤隊李安貴隊長以及轄區各分局長、地檢署主任檢察官、檢察官、檢察事務官等人也都出席參加會議。

陳明堂表示，苗栗地檢署日前公開發表的反賄選之歌「愛苗栗不愛賄選」，強調選舉查察應貫徹法務部頒訂選舉查察工作綱領，以地檢署為核心進行機關間妥適的橫向聯繫，除了查賄之外，反賄選也可以妥適運用各種資源深入村里。

法務部為妨害選舉檢舉獎金的主管機關，將當責依法審核、從速發放，也請地檢署在偵辦各類妨害選舉的案件時，切勿輕忽反滲透法、境外勢力介入選舉的威脅性，同時應積極防範選舉暴力案件的發生，使暴力影響民眾的情形得以防患於未然。

邢泰釗則期勉各界合作用心投入選舉查察與反賄宣導的工作，此一工作若做得好是全民共享成果，做不好則是全民同擔後果，最高檢察署會適時支援地檢署專案加班費。會後邢泰釗花費近１小時講授最高檢察署編纂「2023公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」，透過具體案例讓大家深入瞭解偵辦妨害選舉案件要領。

莊佳瑋主任檢察官、法務部調查局苗栗縣調查站李春芳主任、苗栗縣警察局柯宏宜大隊長、苗栗縣政府政風處李炳輝處長、苗栗專勤隊李安貴隊長，分別針對轄內查賄、反賄整體策略與執行細節、最新選舉態勢分析、布雷對象滾動式調整等項目進行報告。

會中也就選舉不法案件涉及向社群媒體調閱使用者資料者，如何提升調閱效率一事進行意見交換，彰顯維護自由民主亟需社群媒體業者一同擔負企業社會責任的重要性。

蔡宗熙長表示，本次選舉查察是以地檢署為核心，轄區查賄夥伴應化被動為主動，依據賄選風險高低擇定重點布雷對象，強化選舉賭盤案件的查緝與蒐報工作，同時清查地下金流等非法資金降低其介入選舉的風險，並從速處理假訊息的不法案件、截斷其對選舉公正性的危害。

苗栗查賄團隊必將全力以赴，秉持行政中立態度公正執法，防制賄選、暴力及其他不法因素介入影響選舉結果的任何不法作為，達成使民眾得以選賢與能，維護國家民主根基的重大任務。