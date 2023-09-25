醋為料理常見的調味品，也可以是健康養生飲品，對身體有良好的正面影響。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，吃醋有4個好處，包括控制血糖高低、增加飽足感、補充胃酸及改善高脂蛋白血症。至於該在什麼時間喝醋？他建議「隨餐」飲用，但要注意不要直接喝，務必要稀釋，否則恐傷食道及牙齒。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，醋的味道來自乙酸，又稱醋酸，是各種醋的基礎，不管是白醋、蘋果醋、巴沙米克醋等。醋除了可以拿來調味，刺激味蕾，賦予食物特殊風味外，對健康也有許多益處。

首先，李思賢說，醋最明顯的好處就是干擾雙糖分解酶，可降低澱粉酶分解澱粉的速度，降低餐後血糖上升。更神奇的是，它可以降低胰島素的分泌高峰，讓餐後低血糖的問題沒那麼嚴重。

其次，醋能增加飽足感，李思賢說明，乙酸是腦腸軸溝通的重要神經傳遞物質，讓人不會暴飲暴食吃下太多東西。但他也提醒，市面上很多醋都含大量的糖，沒辦法為健康帶來好處，因此在購買前務必要閱讀營養標示表。

再來醋可以補充胃酸，李思賢提到，平均超過40歲胃酸就會開始分泌減少，而胃酸是腸胃道的守門員，一旦變少就會使不該進入小腸的細菌闖入。此外，胃酸也是提供吸收營養的關鍵環境，當不夠時，就會使得重要營養無法吸收。由於醋是酸性的，因此可多少補充流失的胃酸。

最後，醋能改善高脂蛋白血症，李思賢指出，低密度脂蛋白（LDL）太高的患者也可藉由吃醋來降低數值，改善因西方飲食，或其它不良習慣導致的高脂蛋白血症。

提及喝醋一事，李思賢建議，隨餐飲用尤佳，可把醋加水配成隨餐的飲料，或加點氣泡水，但不要直接喝，務必要稀釋，否則會傷食道及牙齒。另外，也可以將醋當成調味料融入料理，也是不錯的選擇。