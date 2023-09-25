合歡山昆陽「幸福公鹿」公仔的額頭遭人亂貼團貼，「中橫路況交通資訊站」臉書小編PO照怒嗆：「誰貼的？過來換我貼你。」（翻攝「中橫路況交通資訊站」／楊靜茹南投傳真）

合歡山昆陽「幸福公鹿」公仔遭人亂貼團貼，po照約2小時，小編再度po照指肇事者私訊認錯並移除。（翻攝「中橫路況交通資訊站」／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉台14甲線、合歡山公路昆陽停車場4月設置「幸福公鹿」公仔，成為遊客打卡熱點，該公仔額頭遭人亂貼了1張「中年大叔美食團」團貼，「中橫路況交通資訊站」臉書小編中午12時PO照，怒嗆：「誰貼的？過來換我貼你。」肇事者已私訊致歉，並火速撤除恢復原狀。

公路總局「幸福公鹿」公仔超可愛，分別在合歡山台14甲線昆陽段、南投監理站、台東縣台9線420K處、國姓鄉台14線40K草魚潭公園、台14線44.5K斗山吊橋公車候車亭設公仔及公路總局台北總部前，掀起全台車友展開尋找小鹿的幸福旅程，其中以合歡山昆陽公仔人氣最高，卻遭人亂貼貼紙惹眾怒。

合歡山昆陽「幸福公鹿」公仔的額頭被貼了1張「中年大叔美食團」貼紙，「中橫路況交通資訊站」臉書小編25日中午PO出照片，痛斥：「誰貼的？過來換我貼你。」網友群情激憤留言批評：「沒品，真想貼他臉上......這個團糗大了!」怒指肇事者手賤、沒公德心！至揚言「全面抵制」該社團。

下午2時許，小編再度po出合歡山昆陽「幸福公鹿」公仔回復原狀帳片回覆指出，當事者已私訊致歉，並火速移除該貼紙，同時該社團團長也在團內加強宣導了，謝謝大家對公仔的關心，PO文主要用意是希望大家愛惜公物，感謝大家發揮公德心。