眼鏡王蛇（King Cobra）大戰網紋蟒蛇（Reticulated Python）誰輸誰贏？新加坡一群野生動物攝影師21日晚間幸運目睹了眼鏡王蛇與網紋蟒蛇激烈對戰，在斷斷續續激戰7小時後，最終眼鏡王蛇獲勝，將整條蟒蛇吞下肚。儘管蟒蛇被咬後已中毒，但牠仍拚盡全力戰到最後一刻，死命纏住對手，迫使眼鏡王蛇撤退，不過最後蟒蛇仍毒發身亡。

新加坡「8視界」新聞網報導，新加坡網友「J K Tan Daryl」22日在臉書撰文指出，他的朋友與一群野生動物攝影師21日在星國生態豐富的萬禮（Mandai）地區，無意間目睹了眼鏡王蛇與網紋蟒蛇激戰的罕見畫面。

「J K Tan Daryl」先簡單說明這場大戰多麼有看頭，他說這2種蛇都以體型巨大聞名，網紋蟒蛇是全世界體型最長的蛇，最常可達10公尺，眼鏡王蛇則是全球最長的毒蛇，身形可達5.5公尺，若幸運目擊這2種蛇交鋒，通常能預期會有一場「史詩級的生死大戰」。

「J K Tan Daryl」寫道，21日晚間，一群野生動物攝影師在小徑上，目睹一條4公尺長的眼鏡王蛇咬住一尾全長3公尺以上的網紋蟒蛇，不過在蟒蛇控制住眼鏡王蛇之前，眼鏡王蛇先行鬆開嘴巴，消失在森林中。

貼文寫道，這其實是眼鏡王蛇精心算計的一步，先咬住獵物、注射毒液，接著鬆開並倉促撤退，此舉避免了眼鏡王蛇在纏鬥中受傷，同時也等待毒液在蟒蛇體內發作。

接下來6小時，眼鏡王蛇與網紋蟒蛇就斷斷續續地反覆纏鬥，眼鏡王蛇持續咬住蟒蛇後逃離現場。

儘管已經中毒，不過網紋蟒蛇並不放棄，並且戰到最後一刻，在最後一擊中，牠用身軀緊緊纏住眼鏡王蛇的脖子，避免被對手一口吞掉，眼鏡王蛇在多次調整後未果，最終放開眼鏡王蛇。

不過此時的網紋蟒蛇已到了生命盡頭，當眼鏡王蛇再度回到現場時，網紋蟒蛇已經毒發身亡，眼鏡王蛇僅花15分鐘，就將牠耗時7小時才制伏的對手吞掉。

貼文也公開眼鏡王蛇在激戰中占上風、咬住網紋蟒蛇的畫面及影片。