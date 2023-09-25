馬來西亞籍男星祖雄去年8月認愛烏克蘭正妹佳娜，兩人時常在社群上曬出生活動態秀恩愛，而男方今年6月不僅求婚成功，兩人日前更飛往馬來西亞登記結婚「領證成功」，並在社群上曬出婚紗照。未料，卻有人在社群上批「歪（外）國人用健保」，而她也不忍回擊了。

女星佳娜接受祖雄的求婚後，兩人也忙於結婚程序，日前飛往馬來西亞，經過重重難關後，好不容易領證成功，並決定在台灣生下孩子，而女方也在個人YT頻道上曬出結婚過程及美照，吸引不少粉絲前來朝聖。未料，事後有網友在相關內容底下留言抨擊祖雄和佳娜兩人明明是外國人，卻還使用健保，更甚之還口出惡言表示：「坐等看多久會變單親媽。」

佳娜被網友抨擊後，以1句話不忍回擊了。(圖／翻攝自佳娜IG@ _tatiana_lin)

對此，佳娜也不忍在社群上曬出網友留言的截圖畫面，除了在該則留言下方表示：「我們付的健保費比台灣人高！」更直言：「有一些人腦袋真的有問題！」並附上一個挑眉抿嘴的表情符號，表達內心的不滿。

事實上，除了該則截圖外，佳娜也在個人社群上更新多則動態，不僅曬出身穿馬來西亞婚紗的照片外，也曝光一連串前置準備作業的過程，看似心情並未受到此事影響，仍樂於和粉絲分享結婚的大小事。相關貼文曝光後，也吸引不少粉絲前來朝聖，紛紛留言：「完全沒有違和」、「佳娜根本是洋娃娃呀」、「好美。」