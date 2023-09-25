民眾黨總統參選人柯文哲10月1日起，將二度訪美5天，預計前往舊金山、洛杉磯，民眾黨今公布相關行程，柯將拜訪教育科技公司、知名智庫、能源科技公司、電動車科技公司等，本此訪美主打「新科技 新教育 新經濟」，盼了解AI產業趨勢與國際脈動，引領台灣新經濟。

民眾黨指出，柯文哲10月1日將直飛舊金山，當天將前往舊金山台北姐妹市委員會歡迎餐會、醫療科技投資座談；10月2日將參訪教育科技公司、拜會智庫、與台灣留學生會面；10月3日將參訪能源科技公司、參訪電動車科技公司；10月4日進行企業參訪、參與南加州選哲之友會成立大會；10月5日返台。

民眾黨表示，根據麥肯錫全球研究所近期分析，來自聯合國、世界銀行和世界經濟論壇的經濟數據，AI 產業到 2030年，有潛力為全球添加 16 ％ 經濟產值。麥肯錫報告並指出，同年至少有 70 ％ 的公司可能採用至少一種人工智能技術——包含機器人過程自動化或虛擬助手。

民眾黨強調，柯文哲二度訪美目的為「新科技 新教育 新經濟」，再度出訪，將瞄準相關產業，了解AI產業趨勢與國際脈動，引領台灣新經濟。