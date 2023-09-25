MO-MO-PARADISE和牛號稱品質高且肉汁飽滿不膩口。（三澧餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

中秋連假讓民眾提前規劃團聚行程，餐飲業者也在團圓商機中分杯羹。鍋物品牌MO-MO-PARADISE推出「日本鹿兒島A4和牛祭吃到飽」活動，限定A4黑毛和牛選自柔軟且肉汁飽滿的前腿肉，脂肪分佈均勻不膩口。業者表示，搭上中秋熱潮後，人流相較往常提高至少3到4成，且7至8人以上的家庭客最多，訂位數已逼近9成滿。

三澧集團迎來25周年，為了回饋台灣民眾對MO-MO-PARADISE的支持，推出「日本鹿兒島A4和牛祭吃到飽」活動，其使用來自日本鹿兒島阿久根市的Akune屠宰廠出來的A4~A5等級日本黑毛和牛，標榜鹿兒島地理環境優越擁有茂密的森林和清潔的空氣及泉水，讓牛隻品質相當高，不僅鍋物推和牛吃到飽，連同炙燒和牛握壽司也可無限吃，牛肉的油脂香與越光米飯融合，香Q的米飯帶著和牛軟嫩的口感與油脂，於口中愈吃愈香。

三澧餐飲集團25周年慶，10月31日前凡是三澧LINE好友結帳金額滿1000元即送100元電子折價券，2000元送200元不僅累送還可將折價券轉贈予您的好友，於下次消費即可折抵使用，折抵期間至11月30日。

如嬌花膠雞鍋物於25日開設仁愛二店，並限店打造全新「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」。（如嬌提供／朱世凱台北傳真）

主打黃金花膠雞湯的「如嬌花膠雞鍋物」，於25日盛大開設仁愛二店，並限店打造全新「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，同時攜手網路名店「玥沐」聯名推出的「經典生醃醬蟹佐松露」等多款新菜亮相。為慶祝新店開幕，首月用餐打卡即贈「鮮活九孔鮑」；仁愛二店周邊的敦煌里里民，消費任一鍋物，則可加贈「海鮮拼盤」。

即將開幕的仁愛二店特別推出全新「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，此款鍋物以黃金花膠雞湯為底，添加由2種胡椒及12款中藥材、依照黃金比例配置而成的獨門藥材包，共同熬煮8小時而成。在撲鼻的香氣中，富有胡椒與中藥材帶來的微辛刺激感與豐富層次，令人食慾大開。同時再搭配經過慢蒸2小時、入口即化的台灣溫體豬肋排，一口湯、一口肉，滿是滋補元氣的療癒感。

為慶祝開幕，25日至10月31日期間特別推出雙重優惠活動，凡到店用餐並於Instagram限時動態或臉書打卡發文，同時hashtag「＃如嬌花膠雞鍋物仁愛二店」，每人頭可獲得「鮮活九孔鮑」1隻。為了回饋在地，凡設籍於仁愛二店所在的敦煌里之里民，憑身份證消費任一鍋，每鍋即加送「海鮮拼盤」，價值350元。