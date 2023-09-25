高市前議長曾麗燕涉詐助理費1330萬元，高雄地院今（25）日下午宣判，重判12年、褫奪公權6年。現任高市議長康裕成則說，目前沒有解職、停職問題，可繼續當議員，就看最後判決怎樣再來討論。（柯宗緯攝）

高市前議長曾麗燕涉詐助理費1330萬元，高雄地院今（25）日下午宣判，重判12年、褫奪公權6年。面對一審結果，曾麗燕神隱未回應。對此，高雄市長陳其邁表示，對於司法判決予以尊重。現任高市議長康裕成則說，目前沒有解職、停職問題，可繼續當議員，就看最後判決怎樣再來討論。

現任高市議員曾麗燕遭控與胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎等13人涉嫌聯手以「虛報人頭、低薪高報」方式詐領助理費1330萬元，被依貪汙、偽造文書等罪起訴。高雄地院今宣判，曾麗燕遭判12年、褫奪公權6年。本報今天致電曾麗燕，但她手機直接轉語音信箱，LINE訊息也未讀。

陳其邁表示，曾議長平常在議會非常熱心服務選民，主持議事也很公正，也給予市府推動室政上很大協助。對於司法判決，還是予以尊重，但是他也希望在議會的過程中，府會還是有一個好的互動關係，「對於曾議長過去在議會裡給予的幫助幫忙，我想表達感謝」。

針對曾麗燕的議員位置是否不保？康裕成說明，目前沒有解職及停職問題，所以就繼續當議員，看最後判決怎樣，必須等到判決確定，才會討論大家擔心的問題。

至於是否覺得判12年太重？康裕成低調說，對於案情內容不是很清楚，判的刑度很重也無法評論，但議員助理費問題一直層出不窮，「我覺得應該要審慎來處理這個問題，相關的法令應該要改一下」。