國民黨立院黨團於今（25）日召開「Linbay好油版主被恐嚇及王鴻薇委員被恐嚇 政府不敢限期破案！」記者會，總召曾銘宗主持、立委費鴻泰、林為洲出席。立委費鴻泰呼籲賴清德，不要忘了四年前他在民進黨內初選時對蔡英文網軍的求饒，要他制止這種惡質文化，己所不欲勿施於人。

根據《中評網》報導，費鴻泰談到近日網紅Linbay好油揭發超思進口雞蛋弊案遭到恐嚇的事件，痛批沒有保護人民的言論自由，也沒有嚴正追究犯罪者的責任。他引用蔡英文曾經說過的一句話，「沒有人應該為他的認同而為道歉」，並表示，台灣更沒有人應該為指出政府的弊端而遭到威脅。

費鴻泰提到，賴清德四年前在民進黨內初選的時候對蔡英文的網軍求饒還歷歷在目，希望網軍不要再出征他。四年後換成賴清德自己來選大選，難道網軍就可以出征去抹黑、恐嚇對他不利的人，甚至是他們的家人孩子？

費鴻泰強調，政府不該讓這種惡質文化更變本加厲，他呼籲賴清德不要忘了四年前他對網軍的求饒，己所不欲勿施於人。