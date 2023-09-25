周一泛歐Stoxx 600指數早盤小漲0.24點或0.04%，為453.5點。

在經濟疲弱的擔憂之下，德國DAX指數接近持平，小跌0.03%，此前德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)說，政府將無限期擱置一項建築隔熱的標準，以減輕建商的成本負擔，並提振房地產業。

德國股市為本季表現最差的地區股市，至今累計下跌3.9%，而Stoxx 600指數為下跌2.2%。

由於人們持續擔憂中國的經濟情勢，奢侈品股疲弱，在中國投資較多的LVMH集團跌0.6%，開雲集團(Kering)跌2.0%。

瑞典最大房地產開發商SBB大漲32%；周日該公司宣布出售教育子公司EduCo給予加拿大的Brookfield，以尋求改善公司財務狀況。

英國博奕公司Entain在警告線上博奕營收下滑之後，股價跌4%。

Jefferies將英國藥廠AZ(AstraZeneca)的評級從「持有」上調至「買進」之後，股價上漲0.9%。