新北市文化局辦理「奇幻魔境－特效藝術設計展」今天開幕，邀請來自美、日、台三地的專業特效化妝及經典電影特效作品，現場還有VR體驗，運用數位科技打造體驗互動及虛實整合奇幻空間，展期至11月26日，除了展覽免費入場，10月15日還有特效大師講座，歡迎有興趣的民眾上網報名。

新北市文化局邀請國內知名影藝造型和人體藝術彩繪專家陳幼珍策展，今天起在藝文場所府中15開展，由第53屆金鐘獎最佳美術設計得主儲榢逸擔任策展執行，邀集國內外專業如曾被選為「世界十大藝術家」之一的日本藝術家Amazing JIRO、《異形3》、《鋼鐵人3》的好萊塢特效化妝大師連凱等人作品參展。

文化局長張䕒育說，現場除了展覽外，還利用虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，重現第58屆金馬獎最佳視覺效果獎《月老》電影中的經典場景，也將電影《食夢者》中的怪物帶入現實世界，讓觀眾沉浸於特效藝術所創造的視覺盛宴。

張䕒育說，展覽自今(25)日起至11月26日止，在府中15三樓至五樓展出，每周都會推出如特效化妝工作坊、行動展演等限定活動，10月15日更將邀請特效大師等人舉辦演講。另展覽VR體驗時間為每日10：00-12：00及14：00-17：00，採現場報名，開放時間為周一至周日9：30-17：00，休館日為10／2及11／6，更多活動訊息請上府中15官網https://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/查詢。