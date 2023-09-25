中華男足今年6月、9月在兩場國際積分邀請賽於主場面對過泰國、菲律賓，吸引破萬球迷進場支持，接下來中華民國足球協會繼續送上精彩賽事，包括10月7日到11日於台北市立大學體育館天母校區辦理2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽，以及10月12日及17日於高雄國家體育場辦理2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事，25日中午於udn售票網火熱上架啟售。

中華五人制足球國家代表隊將與日本、澳洲同組競技爭取進軍明年在泰國舉辦的五人制足球亞洲盃會內賽，而11人制的藍翼軍團在歷經6月及9月份國際積分邀請賽後將正式挑戰世界盃第一輪面對東帝汶的兩場賽事尋求晉級第二輪小組賽資格，也由於東帝汶放棄主場緣故，原定主客場的兩回合賽事都會在高雄國家體育場進行。

中華隊總教練懷特（Gary White）表示，經過6月與9月的備戰與磨合，大家可以看到這支中華男足擁有無限潛力，目前的士氣高昂，選手與教練團都準備為國家隊獻出最好的表現，不只要通過世界盃暨亞洲盃資格賽第一輪考驗，更要衝擊第二輪小組賽，他鼓勵球員專注，做好該做的事。

在6月份對戰泰國最後一刻攻進追平球的球員陳庭揚，25日透露雖然自己有一些小傷勢，希望能為中華隊盡一份心力，談到對手東帝汶，他坦言對方球風很剽悍，但中華隊也非省油的燈，希望大家進場支持藍翼軍團，另一方面因為五人制國家代表隊正在泰國移地訓練不克出席，同是國家隊的一份子當然也要幫忙宣傳，「在天母看完五人制亞洲盃資格賽，剛好可以接著來高雄看世界盃資格賽，10月份滿滿的中華隊足球饗宴。」

中華足協理事長王麟祥上任以來持續推動足球發展，6月份主場對陣泰國以及9月份主場對戰菲律賓吸引共計破萬名球迷進場，看到台灣足球燃起風潮，全台各地的觀眾透過線上線下一起享受足球比賽的刺激！接下來10月份南北兩項國際賽事希望更多人進場支持一同捍衛主場，除了服務進場球迷朋友，中華足協也會全力促成賽事直播服務讓更多人能一起為中華隊打氣並持續打造台灣人收看足球的習慣，進而影響基層足球的發展，從旁透過球星與應援文化的建立，最後逐步邁向職業化。