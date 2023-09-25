萬能科技大學室內設計與營建科技系學生李俊誠，榮獲第47屆國際技能競賽－漆作裝潢類國手選拔正取資格，今年11月將參加「阿布達比亞洲技能競賽」及2024年9月「法國里昂國際技能競賽」，成為漆作裝潢類的唯一台灣代表選手。

李俊誠說，雖受疫情影響國際賽延後1年，但仍不忘記自我精進、自我挑戰，埋首鍛鍊，這是他對漆藝創作的熱愛。另一方面，學校與勞動部桃竹苗分署的殷切期盼，無論在生活獎助學金、師資、場地設備及材料上，都是全方位的支援與供應，讓他更能安心無虞的投入訓練，最終不負眾望成為台灣第一，未來代表台灣出賽亞洲賽及世界賽，期盼邁向世界第一。

萬能科大室設系主任留仁義表示，台灣室內設計產業目前遭遇最大的問題點就是專業技術人才的斷層，萬能室設系不僅培育設計人才，也更重視專業技術的傳承，自110學年度起向勞動部申請全國唯一室內設計與營建產業類產學訓專班，透過專業實務課程以及業界實習，產官學三方攜手培育技職頂尖人才。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大是培育技職達人的搖籃，近年戮力重金培訓技能選手，在技能競賽場上屢獲佳績，2017年至2023年在全國技能競賽分區賽與全國賽中共獲得了91個獎項，總獎牌數連續4年蟬聯全國私立大專校院之冠，也成為勞動部認證之私立科大技能培訓第一把交椅。莊暢校長強調，李俊誠同學這次獲得漆作裝潢類國手的資格，不僅顯現萬能室設培育專業技術人才的實力，也印證萬能科大培育頂尖技職人才的辦學理念。