移民署南區事務大隊嘉義縣服務站為迎接中秋節到來，紓解新住民思鄉情懷，特別在中秋節前夕舉辦「幸福中秋，回『嘉』同饗」多元文化宣導活動。

特地邀請嘉義縣新港新住民協會理事長劉建華擔任多元文化講師，分享大陸各地中秋習俗及美食，並現場教大家製作金元寶餛飩及進行中秋燈謎有獎徵答，讓參與民眾感受濃濃的佳節氣氛，提前歡度中秋節。

劉建華在課程中提到，中秋節是華人文化的重要傳統節日，也是家人團圓的日子，在大陸地區，中秋節不只賞月吃月餅，部分地方有自己特殊的中秋習俗，像是安徽的堆寶塔、廣州的樹中秋、傣族的拜月及苗族的跳月等活動。

嘉義縣服務站林炳煌主任（右）頒發獎項給中秋燈謎獲獎民眾。（移民署嘉義縣服務站）

劉建華也分享自己的家鄉福建有中秋博餅的習俗活動，內容是投擲六粒骰子，利用結果的組合來決定參與者的獎品。此外，劉建華還在現場傳授金元寶餛飩的作法與訣竅，指導現場民眾體驗包餛飩，並品嘗自己親手製作的成果。

根據往年經驗，中秋節前後是境外含肉月餅等產品以快遞及郵包等方式違規輸入的高風險期間，嘉義縣服務站也特別藉由這次活動，宣導防範非洲豬瘟三不政策，「不要自國外攜帶肉類製品入境」、「不要自國外網購肉類製品寄送臺灣」、「不要購買來路不明肉製品」。

呼籲大家一起守護臺灣畜牧產業，使用優質臺灣豬製作的月餅，不僅健康、安心，更是美味！

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，隨著社會的融合與變遷，中秋節已經融合了傳統和現代元素，成為一個充滿多元文化的節日。希望藉由中秋多元文化宣導活動，讓參與的新住民朋友們能瞭解各國不同的風土民情，學習尊重多元、欣賞差異的觀念與態度。

另外為協助新住民及子女在臺深耕完成夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，移民署辦理「第10屆新住民及子女築夢計畫」，本次計畫實施地點不限國內外，報名期間自即日起至112年11月20日止，詳情可至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢，歡迎新住民及子女踴躍報名參加，勇敢築夢。