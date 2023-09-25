民進黨總統參選人賴清德24日提出護理政見，主張增加大學護理系所招生名額，引起反彈。時代力量發言人余佳蒨強調，賴清德完全搞錯重點，護理人員不缺科系招生名額，缺的是不血汗的勞動環境。

余佳蒨說，台灣護理人員的勞動條件非常惡劣，高護病比、過勞、低薪都是問題，每日僅有10.5分鐘、6分鐘上廁所，平均薪資僅4萬多元，台灣護理師執業率屢創新低，平均執業壽命僅6.5年，遠低於日本的15年、美國的20年、英國的30年。

余佳蒨表示，蔡政府執政8年，忽視醫護人員權益，不願落實醫院勞檢，放任護病比飆高，疫情期間的防疫津貼除了發放進度龜速，事後還向醫護人員追討已領防疫津貼，打壓醫護環境，雪上加霜。

余佳蒨說，醫護也是勞工，請醫師出身的總統候選人賴清德，看看護理人員的勞動現場，聽聽護理人員的訴求，別再讓錯誤的政策加速勞動條件惡化，讓護理人員繼續「做功德」！