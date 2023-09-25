貪吃大嘴巴。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

萬聖小屋。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

彩虹女巫咖啡屋。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

吸血鬼血紅之屋。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

南瓜萬聖QQ球。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

第4屆「桃園萬聖城」將在10月21日熱鬧開城，桃園藝文廣場將化身成「魔幻廚房」，打造「最好吃」的萬聖節，現場還有變裝演唱會、變裝大賽、電音派對、踩街、舞台親子活動及各式主題市集等豐富活動，且長達11天創歷年之最，一路讓大家玩到10月31日萬聖節！

今年萬聖城有5位搞怪可愛的原創角色，貫穿「可以吃的萬聖節」主題特色，分別有喜歡躲在棺材裡睡覺、最喜歡吃棺材板和大溪豆乾的貪吃「阿財吸血鬼」；愛吃麵食所以把麵條捆在身上、迷戀龍岡米干的「麵麵木乃伊」；喜歡四處拍照踩點魔幻咖啡廳、甜點系網美的「泡泡糖女巫」；台灣最夯QQ球、調皮又可愛的「QQ南瓜球」；以及熱愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，5款角色代表桃園各項熱門美食，並將製作萬聖城獨家開發的特色餐點讓民眾嘗鮮，還可透過AR濾鏡與鬼怪們互動玩樂，帶給大家難忘的萬聖佳節。

現場也設置6座萬聖節必拍裝置藝術，吸血鬼血紅之屋、彩虹女巫咖啡屋、木乃伊中餐廳、南瓜萬聖QQ球、萬聖小屋及主舞台貪吃大嘴巴，邀請民眾一起變裝打扮入場，相約體驗魔幻氛圍，享受邊拍照打卡、邊大啖美食當網美的樂趣！

觀旅局長周柏吟說，桃園萬聖城已成為桃園指標性活動之一，今年疫後解封，市府擴大舉辦打造多項主題活動，邀請大人小孩都能參加，活動期間周一到周五設計不同特色主題之夜，周六、周日則舉行「萬聖節變裝大賽」和「踩街大遊行」，以及全台唯一「萬聖變裝演唱會」，每天晚上還將上演精采的展演動畫，活動長達11天內容超豐富、夜夜都精彩，歡迎全家一起，大朋友與小朋友共同享受視覺與聽覺的雙重饗宴，讓桃園化身全台最嗨萬聖節嘉年華會！

桃園萬聖城開城時間為10月21日至31日，平日下午5點至晚間10點，假日中午12點至晚間10點，詳細活動資訊請持續關注臉書「樂遊桃園」(https://reurl.cc/DAzr5Q)查詢。