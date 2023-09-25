澎湖一艘自用遊艇日前在嘉義布袋港外赫見一艘紅色的類潛艇在海上航行，若非這類潛艇體積不大，根本塞不下人，不然直覺以為就是艘潛艇無誤，於是當下馬上攝影，而後來謎底揭曉，原來這是一艘無人測量船。

目擊這艘紅色類潛艇的是前澎湖海釣協會理事長邱林塗，23日下午近3時許開著自用遊艇小三號，從澎湖東吉開往嘉義布袋港途中，卻在布袋港外不到2海浬處發現海上有一艘貌似潛水艇的船隻迎面而來，讓他嚇了一跳。

邱林塗說，他從來沒看過這種外型像潛水艇的無人載具，而且有超顯眼的天線，然因為塞不了人，顏色又是讓人不注意也難的亮麗紅色，明顯就是遙控船，並以差不多10餘節的船速在海面上航行，可是等他開船經過時，對方還特意停了下來。

而最後，這艘類潛艇身份也被確定，原來是一艘法國風電團隊所有的測量船，為無人遙控船，主要用於量測水質和海底質地，用做離岸風電機裝設的參考，去年就曾在淡水河出沒，今年在布袋港外海再被目擊，但外觀仿潛水艇，確實會讓人「胡思亂想」。