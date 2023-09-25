高雄市衛生局持續追查台農與信興蛋品公司進口蛋的流向，但兩家公司遲遲未能提供完整的進銷貨單據，高達425萬顆進口蛋的流向不明，且涉嫌標示不實及疑似以次充好的情況，10天內開出6張罰單，金額共1130萬元，全案依詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。

高市衛生局持續追查進口蛋流向。（圖／高雄市衛生局）

高市衛生局表示，經農業部提供資料，衛生局多日比對，台農、信興蛋品公司的進口蛋品，有來自巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其等國，自今年3月至9月計有殼蛋502.8萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆，共828.9萬顆是二家公司向中央畜產會買斷。經六度約談兩家公司負責人，均無法提供完整進銷單據，且扣除損耗及單據銷售數量，高達425萬顆蛋品流向不明。因此衛生局以台農、信興蛋品公司拒不提供進銷單據，並堅不吐實，有蛋品流向不明，甚至是以次級品代替良品銷售的疑慮，加上先前規避調查等違法事證，依法對台農與信興裁罰。

扣除損耗及單據銷售數量，高達425萬顆蛋品流向不明。（圖／高雄市衛生局）

從9／11媒體報導進口蛋品問題開始，高市衛生局就對蛋品展開稽查，9／13針對台農未依限期提供交易單據，開出第一張30萬元罰單；9／19行政稽查，台農、信興依然未依期限提供交易單據，各裁罰50萬元；9／22台農標示不實，裁罰200萬元；9／23台農與信興因未建立交易單據、未能提供完整進出貨等資料，各裁罰400萬元。短短十天，台農被開四張罰單，金額共680萬元，信興蛋品被開兩張罰單，金額共450萬元。

台農與信興蛋品公司進口蛋的流向交代不明，高市衛生局開出6張罰單，金額共1130萬元。（圖／高雄市衛生局）

高市衛生局副局長王小星指出，信興及台農蛋品公司是向畜產會買斷828.9萬顆後，經多次約詢仍堅不吐實，疑似有以次充好、效期標示不實獲取利益的嫌疑，全案在9／13已依刑法詐欺、虛偽仿冒與食安法移送高雄地檢署偵辦。