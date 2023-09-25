台南市白河區崁頂福安宮福德正神聖誕千秋之際，連日都有信徒來祝壽、進香。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

車隊從廟埕門口綿延好幾公里。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區崁頂福安宮福德正神聖誕千秋之際，連日都有信徒來祝壽、進香，據廟方統計，因新冠肺炎疫情趨緩，今年進香期人潮創歷年高峰，至今預估已湧入超過5萬名信徒，3000多尊從崁頂福安宮由分靈出去的神尊也回祖廟「過火」，每年農曆8月15日福德正神聖誕的最後1個周末，警方加強交通疏導。

每年農曆八月十五日福德正神聖誕前夕，是崁頂福安宮最熱鬧的時候，來自全台各地回鑾祝賀的宮廟與來自四面八方的信徒蜂擁而至，盛況空前。今年福安宮寄出5萬張邀請卡，邀請各地友宮、組織等來參與盛會。

福安宮主委王春南表示，前年受到新冠肺炎疫情衝擊，禁止進香團與遶境活動，而去年雖然解封開放，但許多信徒擔心疫情，進香人潮跟以前比起來還是差很多，不過現在大家已與新冠肺炎共存，今年總算恢復往日進香盛況，昨天逢例假日一天就湧入超過1萬名信徒，廟前廣場擠滿進香人潮。

這幾天分靈在外地的土地公神尊陸續回娘家進香，各地神轎、陣頭大拚場，車隊從廟埕門口綿延好幾公里，周邊道路人山人海，白河警分局因應現場人潮及車流，規畫勤務投入警力及協勤民力，維護交通安全與順暢。

警方在周邊加強交通疏導。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

白河警分局在現場向遊客做交通安全宣導。（白河警分局提供／張毓翎台南傳真）

白河警分局提醒上山進香遊客，崁頂福安宮部分道路較狹小，車流一多，某些路段就會形成交通瓶頸，因此，警方會適時做彈性管制，請用路人遵守交通管制措施耐心駕駛，並配合交通員警指揮手勢循序行進，更勿任意超車，違規駕駛，才確保行車安全。