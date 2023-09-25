周一香港恆生綜合指數收盤跌328.16點或1.82%，為17729.29點，上周五收復的萬8點，周一再次失守。國企股(H股)跌2.1%，為6130點。科技指數挫2.7%，為3883點。交易所成交金額僅742億港元。
標普周一將中國今年GDP成長率，從5.2%下調到4.8%，明年的預測從4.8%下調到4.4%。
重要科技股皆下跌，騰訊和美團跌逾3%，阿里巴巴跌1.8%。
離岸人民幣再次走弱到7.31水準，拖累港股。
中國恆大收市下跌21.8%；該公司在周日晚間指出，由於子公司正接受調查，致使恆大不符合發行新債資格，並影響公司重整計畫。
其它的內房股集體下挫，龍湖集團跌6.5%，中國奧園復牌首日跌72%，恆大物業也跌近13%。
理想汽車跌8%；據港交所揭露的資訊，理想執行長兼非執行董事王興在本月12日至15日連續四天賣股，套現3.11億港元。
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