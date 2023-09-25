國民黨總統候選人侯友宜提出生育政見三主張，分別是凍卵補助最高3萬、育嬰留職停薪津貼從現行80％提高到全薪，及生第三胎家庭一生一次的百萬補貼。賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，政策具體可行性有待商榷，其中凍卵補助早在總統府祕書長林佳龍競選新北市長時就曾提出，難道侯現在才發現是對的，要來照抄？

郭雅慧舉例，凍卵補助議題，當時侯友宜理都不理林佳龍的主張，在今年5月有國民黨籍議員提出質詢時，侯友宜還說「凍卵費用很貴」，因此針對相關補助，只說會請衛生局評估，所以到底是「新北做不到，全國來騙票」的空頭支票，還是侯終於發現林的政見是對的，要來照抄？

郭雅慧強調，不管是侯友宜前段時間所提出的使用核能，卻說不出核廢料要放在哪裡，又或是現在的凍卵補助，都是如此，侯友宜擔任新北市長對於社會福利、長者的照顧都不聞不顧，到了選舉才想要顧。

郭雅慧表示，政策的擬定必須要審慎的思考、評估，呼籲侯友宜，與其到選舉才亂開支票騙選票，不如先在市長任內把新北市民照顧好，才是正道。