中華男子體操代表隊昨日擊敗韓國奪得成隊銅牌，今天女子隊再接再厲，四位選手分別在地板、跳馬、高低槓和平衡木共計四項先後上場，最終獲得147.096分，僅次於北韓的156.829分，技壓韓國的144.196分，在已出賽的5隊當中暫居第二。

中華隊四位女將分別是丁華恬、林宜蓁、賴品儒與吳幸芬，第一個項目跳馬，林宜蓁獲得12.299分，丁華恬12.733分，全隊38.533分。

第二項是高低槓，中華隊選手出現兩次掉槓失誤，整體成績下滑不少，只拿到34.565分；第三項目是平衡木，也是丁華恬的拿手項目，她拿到了13.866高分，在所有出賽選手中排名第一，中華隊在她的加持下單項獲得37.632分。

比賽來到最後一項地板項目，丁華恬得到12.500分，吳幸芬12.000分，中華隊36.366分，總分147.096分。

丁華恬的全能成績是50.665分，緊追在北韓的三位選手之後暫居第四，賴品儒48.398分暫居第六，林宜蓁47.499分暫居第七，如無意外三人應可順利闖進全能賽。

單項成績方面，吳幸芬在跳馬項目暫居第六，高低槓賴品儒暫居第八，平衡木丁華恬高居首席，遠優於其他選手，地板丁華恬暫居第六。

目前尚未出賽的國家還有地主大陸隊、日本隊和泰國隊，中華隊想要在成隊項目奪牌確實有些難度，至於全能項目和個人單項的話，或許只有丁華恬在平衡木較具競爭力。