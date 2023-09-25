YouTuber奎丁(Zamy、王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格，在IG有74.2萬人追蹤，YouTuber時常以拍攝實驗等內容為主。近日她更新社群，卻被網友發現和兩大暗黑女神同框，意想不到的組合讓網友們驚呼。

奎丁日前在Instagram上傳影片甜喊：「你喜歡波老師～槻老師～還是丁老師～底下留言」，影片中奎丁站在波多野結衣與大槻響身後，三人大跳手勢舞，可愛神情迷倒大批粉絲，三人的服裝是周邊T恤，奎丁身上的則是有波多野結衣和大槻響雙人照片的T恤，貼文曝光後吸引1.1萬人按讚，不少粉絲激動留言：「三位老師要共演大片了嗎」、「選站後面， 懂」、「小孩子才做選擇」、「其實奎丁短髮不輸她們」、「要出片了嗎！？」、「當然是三位老師都喜歡」、「幸福的丁老師」、「太強大的陣容了」、「丁老師完勝」。

24日波多野結衣和大槻響在台灣舉行15週年粉絲見面會，兩人接受訪問透露理想型，波多野結衣坦承喜歡宅男類型，「我喜歡溫柔、體貼，跟他在一起時很放鬆，隨時隨地都充滿笑容。」大槻響也表示喜歡溫柔型男生，希望兩人有共同興趣，可以一起享受美食，對於許久沒來台灣舉辦活動，波多野結衣吐心聲：「因為很久沒來台灣，真的很開心可以見到粉絲們」，大槻響回憶12年前和波多野結衣在台灣熟識，現在可以一起辦活動感到興奮，「因為疫情的關係很久沒來，真的非常期待見面會上跟粉絲的互動」。