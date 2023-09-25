奧丁丁集團近年積極布局 FinTech 市場，繼推出 B2B 跨境金流整合服務－奧丁丁支付 OwlPay，攜手海內外多家金融機構合作，今宣布併購第三方支付企業－PayNow 立吉富線上金流股份有限公司（下稱「PayNow 立吉富」），目前已正式完成收購，透過高互補性發揮綜效，擴展第三方支付服務，目標持續技術升級，打造全球企業金流整合平台，一站滿足企業多重金流需求，除持續深耕台灣市場，同時放眼全球跨境金流商機，快速拓展 FinTech 版圖。

強強聯手拓展FinTech版圖 放眼全球跨境金流市場

奧丁丁集團積極深耕金融科技領域，繼推出奧丁丁支付 OwlPay、奧丁丁錢包 OwlTing Wallet，攜手多家海內外金融機構合作，提供企業多元金流管道，目前 OwlPay 企業用戶橫跨台灣、新加坡、香港與東南亞市場，涵蓋跨境電商、旅遊業、進出口、物流等產業。PayNow 立吉富為台灣市場排行前五大第三方支付企業，深耕金物流服務 17 年，年超過百億代收款，攜手國內多家銀行、多元物流、電商開店平台合作，旗下企業與商家用戶涵蓋零售、批發、食品、餐飲、服飾、美妝等產業別。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「此次併購為全球 FinTech 版圖布局中的一步，雙方服務高度互補、客戶群不重疊，合併將發揮綜效，共同擴大產品與市場發展性，現階段已正式完成收購，後續將結合雙方優勢服務推出一站式服務 — 集結多元跨境交易與第三方支付服務，滿足企業多重金流需求。」

王俊凱接著分享：「奧丁丁集團放眼全球跨境金流商機，鎖定全球 FinTech 技術制高點，我們將持續擴大服務與技術升級，除深耕既有市場，將結合第三方支付、穩定幣支付等服務推進各國關鍵市場，如：香港、新加坡、日本、美國、歐盟等，後續也將開發錢包提供用戶法幣、穩定幣雙向出入金管道 — 含穩定幣入金 On Ramps、穩定幣出金 Off Ramps 等服務，預計將於美國、日本率先推出。奧丁丁支付 OwlPay 目標提供全球企業全方位金流服務，積極落實合法合規，致力成為最安全且全面性的國際 FinTech 企業。」

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示 OwlPay 放眼全球跨境金流商機，鎖定全球 FinTech 技術制高點。（圖片來源：奧丁丁集團提供）

PayNow宣布三喜訊 — 領先升級PCI DSS 4.0、完成第三方支付能量登錄、網內付登場

FinTech 市場與日俱新，奧丁丁集團表示現階段奧丁丁支付 OwlPay 、PayNow 立吉富雙方團隊密切技術交流，透過資源整合與技術升級，持續優化產品服務，挹注新動能。於此同時，PayNow 立吉富宣布三大喜訊 — 領先市場升級 PCI DSS 4.0、獲數位發展部頒發第三方支付服務機構能量登錄證書、「網內付 PayNow Component」新服務登場，為消費者高度資安把關，同時提升企業金流便利度、降低訂單流失率。

PayNow 立吉富總經理陳世鈞分享：「PayNow 成立以來高度注重資訊安全，投入大量人力進行資安優化，追求更安全的資訊傳輸處理，目前台灣僅少數支付行業升級 PCI 4.0，PayNow 領先市場快速升級符合最新支付卡產業資料安全標準，此外，九月也正式通過數位發展部數位產業署 第三方支付服務機構服務能量登錄，目標以高標準保障所有 PayNow 客戶與消費者資安無虞。」PCI DSS （The Payment Card Industry Data Security Standard）為五家國際支付卡品牌基於支付卡產業保障持卡人資料安全所共同建置之全球統一規範，目前市面支付行業多為 PCI DSS V3.2.1 版本。

PayNow 立吉富另宣布全新服務 — 網內付 PayNow Component，提供企業於自家網站金流結帳頁面，直接提供消費者輸入信用卡資料結帳，並自動因應消費者多元裝置而對應顯示，更支援客製化樣式，有助於提升消費者信賴度、加速結帳流程，降低跳出率與訂單流失。陳世鈞說明：「網內付一次滿足消費者與業者兩端需求，對於消費者可直接在原網站結帳，無須跳轉，刷卡消費更安心便利，同時也將提升平台成交率，為雙方打造更好的支付體驗，更方便是僅須透過 APIs 快速串接。」

國人上半年刷卡款達2.1兆元創新高 PayNow祭優惠助商家數位轉型

根據金管會統計，2023 上半年國人非現金支付交易額 3.63 兆元，當中刷卡款達 2.1 兆元，改寫歷史新高，顯示消費者支付習慣逐漸轉變。對此不少實體商家面臨數位轉型挑戰，PayNow 立吉富推出「分期富實體刷卡機」服務，為全台首家第三方支付業者與聯合信用卡處理中心進行之 BOT 合作案，支援多達 26 家銀行刷卡分期，單次刷卡也提供信用卡及行動支付等多元支付方式，提供實體商家更安全便利之收款機制，滿足消費者多元付款需求。

為協助台灣商家數位轉型，陳世鈞分享：「即日起 PayNow 立吉富加碼提供新戶申辦優惠 — 申辦線上信用卡收單立享刷卡優惠費率 2% 以下、申辦實體刷卡機現折 2,000 元、申辦電子發票現折 3,800 元等，眾多方案優於市場，希望協助更多商家數位轉型，更多優惠辦法請洽 PayNow 客服中心 02-25215088，也歡迎來信詢問。」PayNow 立吉富透過整合金流、物流、電子發票與線下收款需求，解決企業與中小型商家日常營運痛點，共同邁向產業數位轉型浪潮。