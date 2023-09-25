屏東「明揚國際」高爾夫球具廠房上周五（22日）發生大爆炸，導致9人罹難、1失聯、108人輕重傷慘劇。在公司擔任主管朱姓女子不幸罹難，家屬表示，事發當天朱女聽到警報聲，當下就趕緊離開辦公室，逃出後，還在公司外投拍照並向家人報平安，後來返回辦公室工作，沒多久就發生爆炸無法逃生，最後葬身火窟。

罹難的朱姓女主管家屬表示，當天警報器響起的時候，朱女立刻離開公司辦公室，抵達安全的地方後，還拍照傳到家人的群組報平安，大家當下擔心發生意外，還要朱女趕緊先回家。不料，朱女沒有回覆訊息直接失聯，當救難人員尋獲朱女遺體時，才得知她早已不幸罹難。

朱姓女主管同事到靈堂致意後表示，公司以前也曾經有發生火警，但是警報器不時出現故障的狀況，這是火警當天，才響了幾聲之後就停了，公司也沒有通知員工們要疏散。

親友不捨地表示，朱女是家中重要的經濟支柱，以前是北漂族，後來為了照顧老家的母親，才決定回到南部工作。

親友透露，許多員工對公司的工安制度有疑慮，也認為這次慘劇公司最大責任，已在蒐集相關事證，希望查出更多的內幕，為不幸傷亡的所以人討回公道。