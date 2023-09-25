前年在東京奧運淚灑武道館，「柔道女王」連珍羚留下不甘心的淚水，決定再戰杭州亞運，25日在女子57公斤級決賽與日本勁敵玉置桃戰到黃金得分制才分出勝負，生涯首次對戰取勝就是在關鍵的金牌戰，也斬斷對手連霸夢，奪金後喜極而泣的她哽咽說：「這2年很多人都覺得你為什麼要繼續摔，全世界都不相信我沒關係，但我相信我自己做得到，真的好難，但我做到了！」

連珍羚過去5次交手玉置陶都是落敗的一方，今天決賽兩人也是戰得難分難捨，在黃金得分制靠著「反摔」致勝，在確定奪金的當下她握拳振臂為自己慶賀，掩面難以置信奪金這一刻，也激動的與教練蔡宜芳擁抱。

走到混採區時連珍羚情緒高漲，蹲下爆哭釋放壓力，久久無法自己，緩和過後她說：「真的是不敢相信，這個對手我已經比過很多次，這是我第一次贏她，真的覺得好像在做夢。」

在4強賽對上地主大陸選手蔡琪、接著碰上玉置桃，連珍羚連2場在黃金得分制勝出，「其實在最後黃金得分沒有想要特別做什麼、或是等她做什麼，就是從以前練到現在的身體反應做出來的動作。對中國那一場我其實到黃金得分時真的很累，累到快要站不起來，但我聽到中華台北隊還有老師們加油說：『撐下去、撐下去』，所以我也告訴自己要撐下去。」

現年35歲的連珍羚透露，在去ˊ宜年決定再戰亞運時，身邊一直有人問她為什麼要繼續摔柔道？但她靠著自己的堅持，繼續咬牙努力下去，「所以今天能達到這個目標，自己真的很開心，因為一路走過來真的有很多困難，很感謝自己一直撐下來走到這一步。」

昨天楊勇緯在男子60公斤級奪金，拿下中華隊首面亞運柔道金牌，連珍羚也跟上腳步，「勇緯真的是我繼續走下去的很大動力，不會因為成績很好就很高傲，還是一直在為柔道努力、給我很大支持。」她也提到，為了這次亞運自己已經做足準備，「真的是把這次當作人生最後一戰在摔，放手一駁在比，我已經做到最好了。」

「柔道女王」連珍羚奪下杭州亞運女子57公斤級金牌。（毛琬婷攝）

「柔道女王」連珍羚奪下杭州亞運女子57公斤級金牌。（毛琬婷攝）