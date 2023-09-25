信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前房市已經進入盤整期，民眾大概也不認為選後房市會有太多結構性的改變，觀察今年至今選情並未對房市帶來太多干擾，可能要觀察靠近選舉的時間點是否有影響，不過調查顯示至少6成的受訪者不受選舉外在干擾，有需求就購屋。

調查顯示，針對受訪者總統大選是否影響購屋決策調查，63%認為不影響，有需要就買，31%受訪者會因此觀望，6%受訪者則表示不清楚，至於調查希望多久可以買到合適的房子，則可看出現階段並沒有購屋急迫性，僅有15%受訪者希望3個月內可以買到合適的房子，24%則是希望3個月到半年可以買到，相對多數的34%則是希望未來半年到一年可以買到合適的房子，27%則是希望1年以上買到並不急。

曾敬德表示，從受訪者對於未來房價看法來看，目前潛在購屋人已經沒有不買房價會更貴的預期，因此調查發現相對多數的買方，希望半年內可以買到房子就好，若配合目前市況則可發現，現在自住比例高，購屋時精挑細選，並不擔心房子很快就被買走，與調查狀況相符合。

本季受訪者對於未來房價看法與上季類似，25%認為未來房價看漲，37%認為房價持平，38%認為房價會下跌，整體看法與去年同期、今年第二季調查時相似，調查結果可解讀民眾對於未來房市看法已偏向中性。