高市前議長曾麗燕涉詐助理費1330萬元，高雄地院今（25）日下午宣判，重判12年、褫奪公權6年。面對一審結果，曾麗燕傍晚發出152字聲明喊冤，對於一審判決結果，本人予以尊重，但深感冤枉和委屈，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

現任高市議員曾麗燕遭控與胞妹曾麗鴻、助理曹雪禎等13人涉嫌聯手以「虛報人頭、低薪高報」方式詐領助理費1330萬元，被依貪汙、偽造文書等罪起訴。高雄地院今宣判，曾麗燕遭判12年、褫奪公權6年。

曾麗燕聲明指出，面對公費助理費案法院一審判決結果，本人予以尊重，但麗燕深感冤枉和委屈，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

她提到，擔任議員期間所申報之公費助理費，絕未中飽私囊或據為己有，主觀上沒有不法所有之意圖；法院審理期間，亦曾就此提出實務上最高法院歷年之見解，並提呈人證、物證等諸多佐證資料。最後重申，「一審法院判決結果，令麗燕萬分遺憾」。

針對曾麗燕的議員位置是否不保？現任高市議長康裕成則說明，目前沒有解職及停職問題，所以就繼續當議員，看最後判決怎樣，必須等到判決確定，才會討論大家擔心的問題。