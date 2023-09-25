許多人為了解決日常生活困難，可能會在網路上發包找人幫忙。一位女子近日在某接案平台發現，一位自稱21歲的新北學生在網路上發包「水管維修」，內容竟是想找師傅解決性需求，甚至打包票「放心…不騙辛苦的師傅們，只是想被哥哥們調教」，結果還真的有人報價，貼文曝光後引發熱議。有內行人提醒，其實該案高機率是男同性戀的約炮訊息。

案主詳述案件地點、主要要求。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她在某接案平台上看到一個案件，內容是一位住在新北新莊的21歲學生徵求「水管維修」，不過仔細一看卻可發現不對勁，竟是學生想找師傅解決性需求，「放心…不騙辛苦的師傅們，只是想被哥哥們調教」，大頭貼還是一條內褲，性暗示相當明顯。

案主掛保證說不會騙水電師傅。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO提到，她看到案件一開始還以為是男友亂玩交友軟體，詳細了解後才知道那是男友接工作的平台APP，於是忍不住抱怨「我說平台你能不能審核一下，這種東西你們也可以讓用戶PO上來」，最後更透露真的有人看了之後心動報價。

對此，許多網友紛紛回應，「我突然很會修水管」、「這時候就需要會水電」、「選錯職業了」、「免費的最貴，各位師傅要小心，等一下突然老公跑進來要你青蛙跳」；另外還有內行人透露，其實該學生很可能是男生，因為很多男同性戀會在該平台上約炮，「應該有男言之癮，所以想找師父通個屁管」、「以我多年的經驗這種都是男的」、「都快變成約跑程式了…畢竟你幻想的職業上面可能都有…上次我還有看到有Gay徵求健身教練，要求在課堂上他1小時的…」。