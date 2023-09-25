財金公司宣布，與全體金融機構為響應社會各界集結愛心，凡經由金融資訊系統辦理屏東縣政府「0922火災爆炸災害捐款」，一律免跨行手續費，至屏東縣政府停止收受該項捐款為止。

屏東縣政府設立之匯款救助專戶為：臺灣銀行屏東分行(金融機構代號0040174) 帳號017000000000，戶名：屏東縣縣庫存款戶(本專戶僅限收受匯款)，並請於匯款單備註欄上註明「0922火災爆炸災害捐款」。

屏東縣政府網站亦已設立「0922火災爆炸災害捐款」專案網頁，民眾於前述專案網頁之捐款方式(單次捐款)勾選「銀行虛擬帳號」或「全國繳費網」，嗣依網站指示，憑以至ATM、網路銀行、行動銀行等辦理之轉帳或繳費捐款，亦一律免跨行手續費。

如有部分金融機構或設備無法即時辨識捐款帳號者，金融機構系統將暫先扣收手續費，俟經比對確屬本案捐款者，至遲於交易日次月底前，將主動辦理手續費退還入帳事宜，請民眾放心。