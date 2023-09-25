奧地利一群政治人物本週日（24）訪問阿富汗首都喀布爾，並與塔利班政府外長會晤，他們還該政府保證，將會在歐洲呈現「阿富汗的真實面貌」代表團感嘆目前的阿富汗政府，結束了該國近40年的衝突，但目前還未獲得（西方）承認，他們也發聲明表示，阿富汗當地現在的實際的情況比從媒體上看到的還要好得多。

د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي په کابل کې د اتریش آزادی گوند (FPO) له غړو سره کتلي دي.

پدې لیدنې کې د اتریش آزادی گوند غړو ویلي، تأسف کوي چې د افغانستان اوسنی مرکزي حکومت چې سرتاسري امنیت یې تامین کړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. pic.twitter.com/9K9Oz6vBJf — KABUL NEWS (@kabulnewstv) September 25, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，阿富汗外交部表示，奧地利自由黨（FPO）的主要政治人物於上週日（24）在喀布爾會見了塔利班政府外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）。

阿富汗外交部在一份聲明中表示：「奧地利自由黨的成員強調並承諾將向歐洲呈現阿富汗目前情況的真實面貌，並與歐洲聯盟的官員、民眾和成員國分享。」

聲明引述自由黨成員約翰內斯（Mr. Yohannes）的說法：「我遺憾地要說，阿富汗目前的政府，雖然成功確保了阿富汗總體安全，結束了阿富汗長達40年的衝突，但目前仍然未被（西方）承認。」

穆塔基告訴奧地利代表團：「你們肯定知道，阿富汗的情況與媒體所顯示和談論的情況大不相同。」

他們還向準備維也納提供給阿富汗國民的領事服務和其他設施。聲明指出：「奧地利自由黨的成員認為阿富汗的情況比他們從媒體聽到的要好得多。」