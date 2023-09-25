根據星期日發布的法令，俄羅斯吞併的頓內次克地區(Donetsk region)已實施夜間宵禁，以及通訊審查，包括郵件、電話與網路訊息都列在其中。

路透社報導，這項法令是俄羅斯指定的地方首長普希林(Denis Pushilin)所發布的，從本周開始，晚間11點至清晨4點，禁止平民出現在街道和公共場所；同時，任何街頭集會、聚會、抗議、陳情以及其他群眾活動都是「原則上不允許」，除非活動取到頓內次克人民共和國軍事作戰指揮部的許可，比如軍事遊行。

其他措施還包括通訊監管，他在9月18日簽署的法令，提到「戰時情況下，郵政、電信系統、網路必須嚴格審查」；另外就是交通要道出現反恐等級的管制，在盧甘斯克和俄佔札波羅熱地區，設立檢查站和安全哨所。

這一連串的動作必然與烏克蘭持續的精準打擊有關，比如對塞凡堡軍用船塢、黑海艦隊總部大樓，都遭到相當準確的打擊，很可能有烏克蘭特種部隊在附近標定座標才能完成。所以限制人員流動，以及通訊審查，都是基本的反制措施。