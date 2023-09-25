台北市萬華當地存在已久的「站壁文化」，龍山寺周邊流鶯、皮條客在騎樓、暗巷攬客，即便轄區員警極力掃蕩，長年來仍無法消滅歪風。《中時新聞網》記者19日下午1點左右，在艋舺夜市騎樓下，皮條客接連上門拉客，攀談過程中，其中一名三七仔有所警覺，還嚇問記者「是不是警察?」

獨/萬華皮條客約泡茶「讓你X」！ 嚇問記者：是不是警察？

一名年約70歲的大媽皮條客，熱情主動上前與記者攀談，「喝茶，全部服務，一條龍服務。」記者詢問對方，「會有什麼？」皮條客機警地詢問，「是不是警察？」記者否認是警察。接者，皮條客又說，「一條龍服務，做全套1小時1千塊，是進口的，越南小姐」。公然攬客絲毫沒有避諱。

龍山寺附近騎樓流鶯群聚拉客。（游定剛拍攝）

沒想到，記者往前繼續走不到幾公尺，另一名年約50多歲皮條客，見狀男記者落單便上前攬客，「去給你服務，給你吹喇X，走啊！帶你去。」記者問對方，「有什麼樣的服務？」皮條客不諱言地說，「給你爽，給你高興，啊呀！不能講。」便作勢要拉記者前往。

年約70歲大媽皮條客向記者攬客。（游定剛拍攝）

存在當地已久「站壁」拉客亂象，居民怒火，「我們這邊都住戶，出來面臨對那個（流鶯），小孩子、孫子都在這裡，你想環境會好嗎？」另有人說，「人家(尋芳客)需要就會自己去找，妳（流鶯）就是給人家亂拉，所以難怪萬華的風評就不好，妳不要拉的話，或許還不會這樣」。

見男記者落單，皮條客上前攬客、講話相當入骨。（游定剛拍攝）

律師劉韋廷表示，「皮條客在路邊攔檢行人，並告知提供一條龍的服務，還提供什麼樣的小姐和價碼，這種行為已違反《社會秩序維護法》第81條的規定，可處3日以下的居留，或者是1萬元以上、5萬元以下的罰鍰」。